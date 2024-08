Un rapaz de Val do Dubra no grupo español do maior certame de manexo de gando europeo

Simón, da Gandeiría Queiruguera de Val de Dubra, atópase no grupo de seis mozos e mozas galegas que representan a España no maior certame de manexo de gando de Europa, o Young Breeders School (YBS), que se está a desenvolver desde este 28 de agosto ata o día 1 de setembro no lugar de Battic, preto da cidade de Liexa, en Bélxica. Un evento no que están a competir 170 mozos e mozas agrupados en 29 equipos en representación de 28 países, contando coa novidosa participación nesta edición de Estados Unidos por primeira vez.

O equipo español desta prestixiosa competición está composto totalmente por gandeiras e gandeiros galegos membros do Club de Xóvenes Gandeiros. Xunto ao mozo dubrés, estarán catro gandeiras procedentes de Lugo: María e Andrea, da Granxa Fontixón; Lorena, da SAT de Rey de Miñotelo; e Alba, da Gandeiría Quintian; e, pola provincia de Pontevedra, Xabi, da Granxa Casa do Rei.

Os mozos gandeiros están a afrontar ao longo destes cinco días diferentes probas e actividades dentro do ámbito, dende o aseo e coidado das becerras durante toda a xornada, preparación e doma dos animais (valóranse varios aspectos, como a técnica) ata crear un stand dentro do certame que represente a Galicia baixo a temática do Camiño de Santiago.

Ademais, o grupo de galegos terá comidas a cargo da organización entre as diferentes exhibicións xunto coa estancia no lugar.

Esta participación, na que o equipo galego poderá aprender e perfeccionar as súas ferramentas e habilidades no ámbito gandeiro, foi posible grazas ao patrocinio da cooperativa rural amesá Clun, o que facilitou a participación dos cativos no concurso. Pola súa banda, dende a cooperativa resaltaron o logro de que este equipo de galegos estea a competir cos mellores gandeiros mozos do mundo. Esta iniciativa súmase á lista de actividades que promove a maior cooperativa leiteira de Galicia para seguir amosando o seu compromiso co futuro da gandería e do rural da nosa Comunidade.

Un certame en ascenso

O Young Breeders School é un certame creado en 1999, dirixido a mozos e mozas de entre 13 e 25 anos, co obxectivo de axudar a estes grupos a coñecer mellor o seu gando e, en consecuencia, a aprender a manexalo mellor.

Nos seus comezos a cita reunía aos pequenos gandeiros de países como Bélxica, Países Baixos, Francia e Alemaña pero, co paso do tempo e das edicións, este evento foi atraendo a máis profesionais do resto de países europeos, incluíndo España.

