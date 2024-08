Vedra prepárase para as Festas da Virxe das Dores

O Concello de Vedra celebra unha das súas festas máis agardadas do verán entre os veciños da localidade e os visitantes, as dedicadas á Virxe das Dores. Serán tres xornadas de actividades, entre mañán sábado e o luns 2 de setembro, nos que a música terá un papel protagonista, pero nas que os oficios relixiosos e o espectáculo pirotécnico estarán moi presentes como cada ano nesta lonxeva celebración.

Durante estes tres días a localidade recupera algunhas das tradición marcadas polo tempo, despois dos 167 anos desta celebración.

Os festexos arrincan mañán cunha primeira xornada cun alto toque musical. Durante o primeiro día a orquestra Fania Blanco Show e o grupo Ache serán os encargados de amenizar a verbena ata altas horas da madrugada.

O domingo, a xornada dará inicio ás 10.30 horas coa entrada das bandas de Santa Cruz de Rivadulla e a Banda Cultural de Teo no campo da festa onde haberá unha sesión vermú. A continuación, oficiaranse dúas misas rezadas ás 11.00 e ás 12.00 horas, e xa ás 13.00 horas terá lugar a misa solenme. As actividades festivas continuarán pola noite, cando as dúas bandas de música ofrecerán un concerto e amenizarán a verbena. Ademais, durante a velada haberá lanzamento de bombas e fogos artificiais. Ademais, como xa é tradición dende o século XIX, o espectáculo pirotécnico volverá estar presidido polo tradicional monifate.

O luns, derradeiro día dos festexos, comezará ás 13.00 horas coa celebración da misa solemne. Acto seguido iniciará a sesión vermú, que estará amenizada polo dúo Ibiza. Xa pola noite, a orquestra París de Noia e a discomóvil Chocolate serán os encargados de poñer o broche final aos festexos coa verbena.

Ademais, durante as tres xornadas de festa, ás 20.30 horas haberá novena.