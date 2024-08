Ames va a por los 4.000 alumnos y recibirá el curso con una nueva campaña para animar al consumo local

Ames afronta el nuevo curso 2024-2025 con el reto de alcanzar y superar los 4.000 alumnos, una cifra que en la anterior temporada se quedó a menos de 200 chavales de su consecución. Y para arropar a sus vecinos más jóvenes, y sobre todo a las familias, acaban de presentarse las jornadas Volta ao cole co comercio, iniciativa que se desarrollará por tercer año consecutivo y que busca dinamizar el comercio y la hostelería local en los días previos al inicio del periodo lectivo.

Así, las concejalías de Promoción Económica e Emprego, Mocidade e Benestar Social, en colaboración con la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), ofrecerán dos propuestas de tardes lúdicas y sorteos que se desarrollarán el 4 de septiembre en Milladoiro y el 6 en Bertamiráns.

En cuanto a las cifras de la matrícula, desde el Concello, y a falta de concretar el dato con un par de centros, son optimistas en cuanto a la consecución de los 4.000 alumnos. Se trata del segundo municipio de la comarca que más chavales aporta al sistema educativo, solamente superado por Carballo, que en los prolegómenos del curso 2023-2024 sumaba veinticinco chavales más (si bien posteriormente se afinaban las cifras iniciales de 3.802 y 3.777 estudiantes con un recuento definitivo, pero también con dominio bergantiñano).

En lo que atañe al programa con los comerciantes, habrá iniciativas para niños a partir de los 3 años y, además, se sortearán vales de compra en el comercio local valorados en 1.500 euros. Como novedad, la celebración cuenta este año con el patrocinio de la empresa Evoa Redes SL. Será en la zona verde de la travesía do Porto, en Milladoiro, y en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns, que acogerán durante la primera semana de septiembre dos jornadas vespertinas de actividades para amenizar los preparativos de la vuelta a los centros de enseñanza, fomentando a la vez el comercio y la hostelería de los dos principales núcleos de Ames.

El programa

Así, el día 4 de septiembre, en Milladoiro, y el 6, en Bertamiráns, se desarrollarán entre las 17.00 y las 20.00 horas las distintas actividades, dirigidas a chavales (lo más pequeños tendrán que ir acompañados de un adulto). Habrá hinchables, juegos del mundo para toda la familia y, para la juventud, una Holi Party, la fiesta de polvos de colores a partir de las 19.30 horas. Además, la empresa Evoa Redes SL contará con un estand propio en ambas fechas para divulgar su trabajo entre el vecindario. Las propuestas lúdicas estarán acompañadas del sorteo de vales de compra para diversas librerías y papelerías y cupones del Ayuntamiento, así como vales de compra cortesía de XEA (sorteo a partir de las 20.00 h.).

En esta iniciativa colaboran tanto comercios de Bertamiráns (librería Mainomen, librería Leria, Eva Hogar, papelería Chavián, papelería Carlín, juguetería Recunchos Didácticos, Dipe Regalos y librería Bandini) como de Milladoiro (librería Nenos Nais, material de oficina Mouse, papelería Boo, papelería Anauco y juguetería Piedra Papel Tijera).

Dinamización y oferta local

La edila de Promoción Económica, Ana Belén Paz, señaló en la presentación (a la que también acudió la de Educación, Carmen Porto) que “queremos seguir dinamizando as nosas rúas, polo que un ano máis, teremos dúas xornadas con actividades” para la chavalada. Asimismo, destacó que “desde a Concellaría de Promoción Económica cremos que os nenos e nenas axudan moito a promover o comercio e a hostalaría. Coa volta ao cole, son os seus pais os que invisten nos negocios locais, por iso buscamos facilitarlles as compras no comercio con todos os vales que ofrecemos, en colaboración con XEA”. A su vez, el presidente de XEA Ramón Cordido explicaba que “isto axuda a lembrar á veciñanza que todo o que se precisa para comezar o curso está ao pé da casa”.