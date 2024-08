Ás 12 horas, o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, acompañando de membros do seu goberno e tamén do rexedor da Baña, José Antonio Pereira, inaugurou a feira co tradicional pasarrúas, tocado polas agrupacións Skaldir e Turdión Medieval, e paseando coas autoridades ata a Praza do Cotón. Paralelamente, onde se colocou a mostra de cetrería se estaban a ultimar os preparativos para comezar co espectáculo, previsto para as 12.30 h. e que finalmente comezou arredor da 1 do mediodía.