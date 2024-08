Licitan la mejora de las Torres do Oeste de Catoira incluyendo su capilla, un nuevo puesto informativo e iluminación

La Axencia de Turismo de la Xunta de Galicia acaba de abrir el proceso de licitación del contrato para rehabilitar el conjunto monumental Ben de Interese Cultural de las Torres do Oeste, en Catoira, por un importe de 299.499 euros y dentro del Plan Xacobeo Next Generation. Entre las intervenciones más destacadas, incluye la rehabilitación del tejado de la capilla, instalación de una nueva oficina de información o sustitución de puertas, además de reformarse la zona de contenedores, mejorando su estética.

A través de esta intervención también se rehabilitará la imagen del Apóstol Santiago, y renovarán el cableado, desbrozando un entorno que mejorará su iluminación, instalándose la nueva caseta de información junto al Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (CACTO). Asimismo, va a rehabilitarse la pérgola metálica de acceso de la pasarela de madera, “repoñendo arcos e facendo próteses nos pés dereitos e volvendo plantar madreselvas, coa finalidade de reducir o impacto da ponte, e elevaranse os arcos 30 centímetros para facilitar o paso de camións”.

Por último, se replantarán especies vegetales ornamentales y van a limpiar la maleza, sustituyendo la iluminación en el BIC por “proxectores empotrados no chan”.

Arreglo de pantalanes

En cuanto a los pantalanes del entorno, van a ser reparados. El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicados y con el acta firmada, será de un máximo de 6 meses.

Tal como divulgaba el Concello de Catoira, con estas obras se persiguen siete grandes objetivos que, según sus responsables, pasan por la “conservación e adaptación do patrimonio histórico cultural, mellora da oferta turística e ampliación da súa capacidade, posta en valor da importancia dun BIC como son as Torres de Oeste, transcendentais para a historia de Galicia”. Asimismo, también buscarán “a ecomodernización da contorna e a ampliación do acceso marítimo ao BIC”, sin olvidar “a dotación de infraestruturas que revaloricen o BIC dentro do Camiño”.