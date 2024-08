Nuevo reconocimiento para la silledense Festa da Empanada da Bandeira: ya es de Interés Turístico Nacional

La Festa da Empanada da Bandeira acaba de lograr el distintivo de Interés Turístico Nacional, según trasladaban desde la Delegación del Gobierno a la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Y la mandataria, nada más conocer la esperada noticia, confirmaba la buena nueva a los Amigos da Empanada da Bandeira, entidad presidida por Andrés Seoane.

“Este é o broche de ouro aos 50 anos de vida dunha festa única da que toda a veciñanza silledense ten que sentirse orgullosa”, indicó la regidora, resaltando que el reconocimiento a esta cita gastronómica “é o froito do traballo que viñeron desenvolvendo as distintas directivas do colectivo Amigos da Empanada co apoio das institucións e de toda a veciñanza que participa nesta celebración”, aportaba tras un proceso de encumbramiento que arrancaba en el año 2018.

La Festa da Empanada reúne a miles de personas cada tercer sábado de agosto después del día 15, y juega además un papel clave en la dinamización del territorio. En 1999 ya se alzó con la declaración de Interese Turístico Galego, coincidiendo con su 25 aniversario. Otras conocidas exaltaciones gastronómicas locales son la Romaría da Tortilla de Laro, también de Interese Turístico Galego junto con el Entroido do Ulla; la Festa do Lacón de Silleda; la Festa da Paella de Cortegada; la Romaría da Rosquilla de Abades; la Festa da Castaña de Breixa, la Festa dos Callos de Ansemil-Martixe y la del Vacún á brasa en Moalde.