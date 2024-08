O Concello de Santa Comba acondiciona o parque e a cociña do colexio Barrié

O alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, reuniuse co director do colexio Barrié, César Ramos, para valorar as actuación levadas a cabo pola cuadrilla municipal durante o tempo de verán, que valoran “moi positivamente”. Así, as intervencións consistiron na instalacion do firme acolchado do parque infantil e adecentamento do mesmo para que poida ser utilizado pola cativada, e mellora do areeiro anexo coa retirada dunhas escaleiras en desuso que ao ser retiradas dan maior amplitude aos espazos recreativos. Ademais, levouse a cabo unha mellora da cociña escolar co cambio de lousas e reestruturación de mobiliario.

Segundo Ramos, “é necesaria e primordial a colaboración tanto da Xunta de Galicia como da Administración local xalleira co noso centro educativo para ofrecer un ensino de garantía e calidade”. Pola súa banda, o mandatario local Alberto Romar aportaba que “desde o Concello de Santa Comba estamos colaborando na medida das nosas posibilidades con todos os centros educativos do noso municipio, cos cales temos unha excelente relación, para que todos os nenos e nenas estean nas mellores condicións neste inicio de curso independentemente do centro no que estean escolarizados”.