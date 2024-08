A exhibición de cetrería, que volvía desta volta ao programa do Románico de Negreira, era unha das activividades máis agardadas por todos os visitantes e congregou e moreas de persoas nas dúas actuacións realizadas no día de onte. Un sábado que rematou co Gran Espectáculo de Lume á noite xunto cos habituais fogos artificiais desta xornada a media noite.