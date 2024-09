De Ames a Arzúa: a importancia que teñen as radios municipais comarcais

A radio é, de seguro, o medio de comunicación máis persoal e co que máis se conecta coa audiencia, algo que se incrementa aínda máis se falamos das radios municipais –nas que os propietarios das licenzas son os concellos–. No caso de Galicia, existen unha trintena delas que seguen en emisión hoxe en día. Na Área de Compostela, pódesense citar algunhas tan potentes como Ames Radio, Radio Arzúa, Radio Melide, Radio Negreira ou Radio Xallas.

O labor que realizan estas radios públicas é esencial no día a día da veciñanza, un esforzo que reflexou o recén graduado en Xornalismo pola USC, Carlos Julio González, no seu traballo final de grao Ondas de Aquí, unha reportaxe multimedia sobre a historia das radios municipais en Galicia e que afonda nas particularidades de cada unha delas. Un traballo exhaustivo e minucioso que nace de levar case toda unha vida entre micrófonos e por afrontar este proxecto de final de carreira “como unha xornada máis de traballo”.

González recoñece que a parte máis dura do proceso foi realizar a montaxe de todos os vídeos que aparecen na páxina web e non todas as horas de viaxe que realizou a diferentes puntos da xeografía galega. O xa oficialmente xornalista destaca que grazas a esta reportaxe descubriu que “as emisoras son moi diferentes entre si, cada unha ten a súa propia identidade” e, “están moi valoradas porque falan do que está máis preto e son os únicos medios que falan de certos asuntos”, engadiu.

As radios municipais valóranse porque falan do que está máis preto e son os únicos medios que tratan certos asuntos Carlos Julio González — Xornalista

Entre os protagonistas do traballo de Carlos Julio González, atopamos algúns dos responsables das emisoras locais da nosa comarca. É o caso de Juan Luis Silva, que leva en Ames Radio desde a súa creación no 2007 e, dende hai dous anos, está acompañado de Belén Martínez. De feito, antes de pasar polos micrófonos municipais amesáns, estivo na Cadena Ser e apuntou que a pesar do prestixio e popularidade da emisora nacional, Ames Radio aporta “proximidade, ao ser un servizo público non está centrado nas audiencias e iso é algo que che dá unha maior tranquilidade e liberdade á hora de traballar.” E esa liberdade e confianza é un dos aspectos que máis valora Juan Luis Silva á fronte dos micrófonos de Ames: “Nestes anos tivemos gobernos de todas as cores, e creo que todos entenderon o que ten que ser unha radio municipal e dámoslle espazo a todos os partidos políticos”, engadiu.

Os protagonistas non somos nós, son as veciñas e veciños e todas as persoas que pasan polos nosos micrófonos Juan Luis Silva — Xornalista en Ames Radio

En canto a esa proximidade coa audiencia, Ames Radio conta con iniciativas como Radio Cidadá, que xudan a que os habitantes do Concello poidan ter un espazo propio para eles: “Os protagonistas non somos nós, son todas e todos os veciños e todas as persoas que pasan polos nosos micrófonos”, recalcou Silva. Por outra banda, todas as emisoras municipais galegas fan un labor esencial de divulgación da lingua galega, ao que o locutor de Ames Radio apuntou que “temos que ser os primeiros en poñer en valor a nosa lingua, e máis entre os máis pequenos”.

Á vargarda tecnolóxica

En canto ás redes, a radio amesá é unha das máis actualizadas neste ámbito. Juan Luis Silva admite que están externalizadas e encárgase outra persoa delas, xa que “se queres facer algo bo en redes, non nos dá o tempo para facelo nós”. Ademais, sumáronse ao movemento do podcast e “todos os programas que facemos están colgados na rede e pódense escoitar dende calquera parte do mundo”, concluíu.

Na Comarca da Barcala, temos a Ovidio Martínez, que leva 25 anos sendo o técnico de Radio Negreira, aínda que de cando en vez tamén lle toca realizar labores fóra do seu ámbito debido á falta de medios e de persoal “temos que realizar as propias tarefas da radio, pero tamén subir contidos á páxina web do Concello e ao Facebook”, recalcou. Pola súa banda, tamén destaca a proximidade coa audiencia e o contacto directo coas institucións como dous dos aspectos máis importantes da radio local.

Radio Negreira conta cunha gran oferta de programación musical, sobre todo agora no verán, e Ovidio Martínez asegura que non é unha tarefa doada, pois “sempre procuras pensar en todos os públicos, por exemplo coa música”. E en canto ás novas tecnoloxías, el apunta a que, no seu caso, só son un simple apoio e si que valora moito a posibilidade da emisión en liña, pola maior calidade e alcance que ten a FM, “cónstanos que nos escoita moita xente do estranxeiro”, aportaba a este xornal.

A radio é un medio que ten esa capacidade de poder emocionar e chegar á xente coma ningún outro Ovidio Martínez — Técnico Radio Negreira

Así mesmo, Martínez, en todos estes anos na emisora nicariense, viu a moita xente emocionarse nos seus micrófonos, algo moi complicado noutros medios de comunicación: “A radio é un medio que ten esa capacidade de poder emocionar e chegar á xente coma ningún outro”, concluíu.

Outro veterano da radio municipal é Armando Cascón, cunha vida enteira, 30 anos, en Radio Arzúa unha emisora que nunca pensou en deixar. Ademais, viaxou a diferentes partes do mundo grazas á súa emisora, como Arxentina ou Alemaña. Cascón coincide cos seus compañeiros de profesión en que o achegamento coa audiencia é clave no seu medio: “O que bota en falta calquera profesional noutros medios nacionais é a proximidade, téñennos envexa”, asegura.

En canto ás novas plataformas, Radio Arzúa tamén se adaptou a elas, sobre todo para promocionar os seus contidos. Por outro lado, Armando Cascón atribúe parte do éxito da emisora á escasa competencia que teñen e, ademais, “é facil triunfar porque te escoita todo o mundo”. Fomentar o idioma galego, a cultura e historia da área xeográfica na que traballan, son os aspectos que máis resalta o director de Radio Arzúa da súa emisora.