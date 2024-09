Ferido un motociclista en Rianxo despois de bater contra un coche

Un accidente de tráfico entre un coche e unha moto rematou cun ferido no lugar das Pedriñas, no Concello de Rianxo. Os bombeiros do parque Comarcal Provincial de Boiro foron requiridos ás 21.17 horas deste sábado día 31 de agosto por unha colisión na estrada AC-305 á altura do punto quilométrico 13,5 situado no lugar das Pedriñas, no Concello de Rianxo. Tratábase dun accidente con feridos por choque entre un coche e unha moto.

Chegados ao lugar, os bombeiros do parque Comarcal Provincial de Boiro son informados polo persoal sanitario da ambulancia do 061, que estaba xa no lugar, de que hai un so ferido. Tratábase do piloto dunha motocicleta que tiña politraumatismo no costado esquerdo e que houbo que inmobilizar para posteriormente colocalo en bloque nunha padiola. Os bombeiros axudan nas manobras necesarias para a mobilización. Posteriormente o persoal médico faise cargo do ferido.

Os bombeiros do parque Comarcal Provincial de Boiro verificaron que a motocicleta non estaba vertendo líquidos esvaradíos e que non tiña riscos asociados. Esperaron á chegada da patrulla da Garda Civil de Tráfico e retiráronse do lugar dado que non había necesidade de limpeza, nin de traballos técnicos. No operativo participou tamén a Policía Local de Rianxo.