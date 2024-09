Frades reabre o seu centro de saúde e Boqueixón mellora accesos a Loureda

O Concello de Boqueixón vén de iniciar as obras de mellora dos accesos ao lugar de Loureda, nas que vai investir 68.906,12 euros nuns traballos que serán executados pola empresa Obras y Viales de Galicia SL. E, ao mesmo tempo, dende a Administración local de Frades confirman que o vindeiro martes día 2 reabrirá o centro de saúde de Ponte Carreira despois da súa reforma.

Respecto dos investimentos boqueixoneses, o alcalde Ovidio Rodeiro, explica que os accesos “contarán cunha zona formigonada de 480 metros cadrados, así como unha cuneta formigonada de 205 metros, con recollida de augas pluviais. Ademais, melloraremos con tratamento asfáltico a pista de acceso”. A maiores, acometerase a limpeza de gabias e salvagabias e colocaranse tres sinais de stop.

E no que atinxe as obras en Frades, o rexedor Roberto Rey explica que “estamos moi satisfeitos polo resultado das obras e penso que os veciños e veciñas van notar os beneficios destas obras xa que melloran de xeito moi considerable as condicións de atención aos pacientes, ao eliminar problemas de humidades tanto no centro de saúde de Ponte Carreira como no consultorio de Abellá”. Os traballos foron posible grazas a un convenio de colaboración asinado entre o Concello e a Consellería de Sanidade por máis de 48.000 euros.