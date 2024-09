Licitan la eliminación de las humedades en el Centro Arqueolóxico do Barbanza

El Concello de Boiro acaba de licitar las obras para la mejora y adaptación del Centro Arqueolóxico do Barbanza, situado en Neixón, por 62.959,04 euros. La actuación está cofinanciado por la Axencia Galega de Turismo, y las empresas interesadas en participar en el proceso de contratación pueden de presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación do Sector Público hasta el próximo 9 de septiembre.

Según los técnicos, “o inmoble do Centro Arqueolóxico do Barbanza rematouse de construír no ano 2009 e, dende aquela, non tivo ningunha actuación de mellora relevante”, presentando problemas de filtraciones y humedades. Por ello se pretende acondicionar el edificio para cubrir las deficiencias actuales, creando además una sala interior de proyecciones en el espacio que ocupaba la antigua cafetería. Para acometer la intervención, que incluye dos fases, se ha echado mano de una subvención por importe de 50.000 euros de la Axencia Galega de Turismo para actuaciones de embellecimiento del litoral gallego financiada con Fondos Next Generation de la UE.