Negreira volve á Idade Media coa celebración dunha Feira do Románico do máis concorrida

Tambores, vestimentas romanas, artesanía e gastronomía ateigan esta fin de semana na XVII edición da Feira do Románico de Negreira, un evento que devolve á vila aos anos da Idade Media cun amplo programa de actividades para todas as idades e públicos e cun pequeno mercado artesanal pola Carreira de San Mauro que reúne nestas xornadas a feirantes de Galicia, pero tamén de diferentes puntos do resto de España.

Un mercado que abriu as súas portas xa na tarde do venres cos primeiros espectáculos musicais e de Fire Dragons previstos e cos feirantes, procedentes dende Sevilla ou Bilbao, ata, sen ir tan lonxe, Ferrol ou Marín, que foron colocando os seus postos expectantes cos primeiros visitantes. Uns estands dunha gran variedade de obxectos e actividades, dende mostras de oficios artesanais —como coiro, cerámica ou maquetas de barcos—, postos de venda de queixos, choripan ou obxectos artesáns —como por exemplo xoias ou chaveiros—, ata simples feirantes vendendo libros e roupa. Así mesmo, a pesar de que a xornada do venres só sirve como primeira toma de contacto, os vendedores aseguraron que houbo máis xente do normal.

Con todo, Negreira viviu o gran día da feira este sábado e, aínda que só uns poucos atrevidos se achegaron nas primeiras horas da xornada ata a vila, a medida que se foi aproximando a hora do acto de inauguración oficial, a Carreira de San Mauro foi enchéndose pouco a pouco de xente. Deste xeito, ás 12 horas, o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, acompañando de membros do seu goberno e tamén do rexedor da Baña, José Antonio Pereira, inaugurou a feira co tradicional pasarrúas, tocado polas agrupacións Skaldir e Turdión Medieval, e paseando coas autoridades ata a Praza do Cotón. Paralelamente, onde se colocou a mostra de cetrería se estaban a ultimar os preparativos para comezar co espectáculo, previsto para as 12.30 h. e que finalmente comezou arredor da 1 do mediodía.

Iria Gosende

A exhibición de cetrería, que volvía desta volta ao programa do Románico de Negreira, era unha das activividades máis agardadas por todos os visitantes e congregou e moreas de persoas nas dúas actuacións realizadas no día de onte. Un sábado que rematou co Gran Espectáculo de Lume á noite xunto cos habituais fogos artificiais desta xornada a media noite.

Iria Gosende

Con todo, a música, artesanía e gastronomía continuarán e rematarán ao longo desta xornada de domingo que, se o tempo o permite, terá como eixo central a celebración do Gran Torneo Medieval na Explanada do IES Xulián Magariños ás 12.30 horas do mediodía e ás 20.30 pola tarde, unha das actividades que máis expectación xera nesta feira todos os anos.