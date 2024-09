Trasladan en ambulancia ao condutor que perdeu o control e caeu do seu ciclomotor en Dodro

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico por caída dun ciclomotor no lugar de Tallós, en Dodro, este sábado.

Os bombeiros do Parque Comarcal Provincial de Boiro foron requiridos ás 21.21 horas do día 31 de agosto por un suceso cun ferido por mor dunha caída nun ciclomotor na estrada AC-305 á altura do punto quilométrico 3 situado en Tallós, Concello de Dodro, fronte Fesba. Ao chegar ao lugar os bombeiros do parque Comarcal Provincial de Boiro observan que no lugar están a ambulancia do 061 e o GES de Padrón.

No accidente había un ferido por caída de ciclomotor con traumatismos no costado dereito e dores en ombro e perna. Logo de falar co persoal sanitario do 061 inmobilízase á persoa ferida para trasladalo en bloque a padiola da ambulancia. Fíxose cargo do ferido o persoal sanitario que o trasladou ao CHUS. A saída dos bombeiros dáse por finalizada á chegada da patrulla da Garda Civil de Tráfico xa que non hai necesidade de limpeza, nin de evitar máis riscos.