Camariñas abre o prazo para concorrer ao concurso de Noveis Deseñadores da Mostra do Encaixe

O Concello de Camariñas abriu este luns o plazo de presentación de candidaturas ao XXXI concurso de Noveis Deseñadores que terá lugar no marco da XXXIV Mostra do Encaixe, que se celebrará nas datas do 16 ao 20 de abril de 2025. Este certame organízase co obxectivo de “fomentar e promocionar a aplicación do encaixe de Camariñas na moda”, segundo se recolle nas propias bases da convocatoria.

Así pois, poderán concorrer deseñadores de entre 18 e 40 anos de idade, con independencia da súa nacionalidade ou país de residencia, sempre que sexan alumnos que estean cursando estudos en centros que impartan ensinanzas de deseño e técnicas de confección, sen importancia de que teñan ou non xa rematados os seus estudos. Tamén está aberto o galardón a todas aquelas persoas vencelladas ao mundo do deseño que non formen parte específica dos equipos deste departamento de ningunha empresa do sector.

As candidaturas poden ser tanto individuais como grupais, cun número máximo de tres integrantes no caso de que se decida concurrir coma equipo. A temática será libre e permitiranse as coleccións tanto de moda masculina coma feminina, aínda que non se admitirán os conxuntos de moda infantil. Os catro deseños incorporados en cada proposta terán que aplicar encaixe de Camariñas e non serán aceptados os que presenten outro diferente. Ademais, os traballos terán que ser orixinais e inéditos, co cal non poderán ter sido premiados con anterioridade noutros certames de moda nin publicados e difundidos mediante aparicións en medios, plataformas especializadas ou redes sociais.

Por primeira vez, premiaranse catro e non tres coleccións. Deste xeito, a partida total dos premios ascende ata os 4.500 euros: 2.100 para o primeiro clasificado, 1.200 para o que remate en segunda posición, 700 para o terceiro e, por último, 500 para o cuarto.

O prazo para presentar estas candidaturas permanecerá aberto ata o vindeiro dous de decembro. Os interesados poderán inscribirse na Casa do Concello de Camariños, en horario de 9:00 a 14:00 de luns a venres, ou ben remitir a súa documentación por correo postal certificado.

A concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro, trasladou a súa confianza en que os participantes vaian continuar “mantendo o alto nivel amosado nas anteriores edicións” e animounos a que “sigan apostando polo encaixe como elemento de vangarda”.