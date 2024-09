Continúa o concilia Harmoniza na Laracha con 124 usuarios

O servizo municipal de conciliación da Laracha que, baixo a denominación Vacacións se presta durante o verán -no marco do Programa Harmoniza-, está a rexistrar excelentes cifras de asistencia. Así, durante os meses de xullo e agosto contou con 124 usuarios que acoden de luns a venres ás instalacións do CEIP Otero Pedrayo. Os rapaces, de 3 a 12 anos de idade, están en todo momento atendidos por persoal docente especializado en Educación Infantil.

En compañía de nenos da súa mesma franxa de idade realizan diversas actividades didácticas e educativas, ademais de ter a opción de recibir un almorzo equilibrado. Como proposta educativa e de ocio complementaria, tiveron saídas, como a excursión á área recreativa de Gabenlle. Ademais, o mércores e o xoves desta semana entrante realizarán dous obradoiros que introducirán o concepto de igualdade de forma lúdica e participativa mediante unha charla informativa e o pintado de murais. Hai que lembrar que na Laracha tamén hai concilias noutras datas e servizo de canguraxe.