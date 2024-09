Un pescador de Muxía defensor de la captura y suelta conquista Instagram

Siendo aún niño, un pescador le dejó una caña y, en ese momento, despertó en Carlos Grille, vecino de Muxía, una pasión por la pesca deportiva que mantiene muy viva. Acude casi a diario a la costa y, con el paso del tiempo, la experiencia adquirida y un mayor conocimiento del medio, se ha convertido en defensor de la pesca sin muerte, la conocida como captura y suelta.

Carlos no solo predica con el ejemplo, sino que también intenta concienciar a otros pescadores valiéndose de las redes sociales. Su perfil fishingalicia en Instagram, en el que se define como “un gallego enloquecido por la pesca”, suma más de 24.700 seguidores. Eso sí, aclara, “respeto a todos y que cada uno opte por lo que crea más de su gusto”.

Comenzó a pescar, como la gran mayoría, con cebo natural, pero le resultaba desagradable y optó por la pesca con señuelos artificiales. “El primer día que capturé una lubina fue para mí un descubrimiento increíble”, afirma.

Lubinas y sargos pasaron a formar parte de su cesta de la pesca. “Antes podías irte a casa con diez lubinas grandes, pero eso cambió, hoy ya no es posible”, afirma. Y es que, añade, “desde hace unos años, los recursos han ido a menos”.

Una merma que achaca, además de a los posibles efectos del cambio climático, a una sobreexplotación de la pesca y también al furtivismo. “Es frecuente encontrar furtivos”, señala. Por ello, uno de los objetivos de Carlos es concienciar de la importancia de preservar los recursos, a lo cual contribuye la captura y suelta, pero también “el respetar las tallas mínimas. No se deben pescar peces que no tienen talla sexual, esto es, que todavía no se han reproducido”. Capturar estas piezas aún en fase de desarrollo, añade, “supone que no solo estamos pescando unos peces hoy, sino también los del futuro, por eso es muy importante respetar siempre las tallas mínimas”.

Modalidad de rockfishing

Carlos Grille, que practica la modalidad de rockfishing, que tiene como principal ámbito de pesca los afloramientos rocosos, es partidario también de la suelta de “grandes ejemplares” en el caso de la lubina, “porque son peces de un crecimiento muy lento, que para alcanzar un peso de entre 7 y 8 kilos deben pasar unos 20 años, por lo que, si queremos futuro estos ejemplares son fundamentales”.

Además, añade, “es aún más importante este acción en invierno, porque la mayoría de las lubinas que se pescan en esta época son hembras, que están en periodo de reproducción y necesitan más alimento”.

Un respeto a las especies marinas que Carlos pide que lo hagamos extensible a todo el medio natural, pues el deterioro y las afecciones a éste repercuten directamente en todo lo demás. Y a los hechos se remite. Hace unos meses dio la voz de alarma al descubrir un vertedero incontrolado en una cala de Merexo (Muxía), en el que hay desde baterías hasta restos de tractores y piezas de motores, entre otros residuos. Llegó a denunciar, sin mucho éxito, los hechos ante el Seprona y 112 Galicia. El 4 de agosto acompañó a voluntarios de Mar de Fábula para retirar lo que se pudo, pero para eliminar el vertido son necesarios medios mecánicos y, sobre todo, concienciación para acabar con estas prácticas.