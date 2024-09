Abren las preinscripciones para las escuelas deportivas de Ames: 1.700 alumnos

El plazo de preinscripción para la nueva programación de las Escolas Deportivas do Concello de Ames para el curso 2024-2025 arrancará el próximo lunes día 9, y se prolongará hasta el 15 de este mes. Y hay que recordar que en la anterior edición, fueron 1.685 los vecinos matriculados, destacando los que lo hicieron en la disciplina de pilares (fueron un total de 322 personas).

La gestión se realizará telemáticamente (no presencialmente) a través de la página web de Cronos, y no se permitirá la inscripción en más de un grupo de la misma actividad. No se podrán hacer inscripciones de manera presencial, y en las actividades que haya más demanda que plazas –no se conceden por orden de anotación–, se realizará un sorteo el 16 de septiembre. La lista de admitidos se publicará el 17 de septiembre en la web municipal.

En este curso las escuelas deportivas cuentan en la categoría de formación deportiva con baile moderno, baloncesto, fútbol sala femenino, fútbol sala mixto, judo, natación, patinaje, predeporte, tenis, voleibol y ajedrez. Los mayores de 14 años podrán inscribirse en las actividades del programa Ponte en Forma, que incluye gimnasia rítmica, entrenamiento funcional, aerozumba, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento; y spinning, abdominales y glúteos.

Las tarifas

Las tarifas para el curso completo son de 48 euros para los mayores de 18 años y de 32 euros para los menores de 18 años. En el caso del segundo miembro de la unidad familiar serían 16 euros y en el de un tercer miembro y siguientes, de 8 €.

Los interesados en recibir más información sobre las actividades deportivas pueden llamar a los números de teléfono 619 842 504 o 981 535 940. Otra opción pasa por enviar un correo electrónico (concretamente, a las direcciones deportes@concellodeames.gal o deportes.milladoiro@concellodeames.gal). Una vez confirmada la preinscripción, hay que solicitar la hoja de autoliquidación en las Oficinas de Recadación.