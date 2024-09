Impulsan a reforma da zona de amarres do Porto de Boa para reforzar o seu atractivo turístico

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitou este martes o entorno do Porto de Boa, en Porto do Son, para coñecer de primeira man o proxecto de mellora paisaxística que a Xunta financia neste lugar. Alí, puido comprobar o estado da zona de amarres deste espazo, protexidos polo Catálogo do Patrimonio Arquitectónico, e que prevé pórse en valor con esta nova intervención, dotada cun orzamento de 80.000 euros.

Estes traballos, que consistirán na construcción dunha serie de plataformas pavimentadas de interrelación transitoria entre o paseo e a praia, teñen como obxectivo “reforzar o atractivo e a calidade turística da costa galega”, explicou Merelles, no marco da segunda convocatoria da liña de axudas que a administración autonómica dispón para que os concellos poidan levar a cabo accións de embelecemento do litoral e mellora do seu potencial turístico.

En concreto, no Porto de Boa, actuarase no acondicionamento dun espazo duns trescentos metros cadrados, recuperando e valorizando os amarres mencionados e construíndo as citadas plataformas para un proxecto que “permitirá o uso mixto pesqueiro e náutico-deportivo”, aclarou o director de Turismo de Galicia, quen tamén salientou a posiiblidade de actividades complementarias na zona para desfrute de residentes e visitantes.

Esta actuación, agregou Merelles, axudará a “desconcentrar a actividade turística” nunha localidade con varios puntos de forte atracción de visitantes, coma o castro de Baroña.

A liña de axudas da Xunta que financia esta medida ten un investimento global de 2,7 millóns de euros, que se reparten en 64 proxectos diferentes de 41 municipios do litoral galego; nos que se levarán a cabo melloras paisaxísticas de paseos marítimos, recuperacións de sendeiros, sinalizacións, ou creacións de contidos e recursos turísticos de acceso dixital. Todas elas foron concedidas nun réxime de concorrencia non competitiva.