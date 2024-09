Licitan el colegio de O Milladoiro al dictado de la arquitectura pedagógica y doblando su importe

La construcción del primer colegio de Primaria e Infantil de la mayor urbe de Ames, O Milladoiro, ya consta sobre el papel. Así, el Consello da Xunta ponía en marcha la licitación de la obra, la primera que se acometerá íntegramente bajo los designios de la Nova Arquitectura Pedagóxica y que, además, dobla su presupuesto desde los iniciales 4,5 millones de euros a los actuales 9,9 por la mejora de espacios o el incremento del precio de materiales. Y la previsión es que entre en funcionamiento en el curso 2026/27.

Así, el futuro centro será totalmente accesible y contará con espacios multidisciplinares, flexibles y adaptados a la enseñanza del siglo XXI. Se distribuirá en dos pisos, con seis aulas de Infantil y 12 de Primaria, además de cuatro para apoyo educativo, desdobles, aula de música y sala de usos múltiples. Prueba de las bondades de esta accesibilidad es que, por ejemplo, la biblioteca tendrá entrada directa desde el vestíbulo, pero también desde el exterior, lo que permitirá su aprovechamiento extraescolar o para actividades fuera de horario lectivo. Igualmente, el gimnasio sumará dos alturas, con gradas y vestuarios, y sin olvidar un área de administración en la que se incluyen desde despachos hasta el local de la ANPA, sin olvidar el comedor y otras zonas comunes.

De acuerdo con el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, el centro estará dotado con un foro multifuncional que servirá como espacio de aprendizaje abierto. Irá emplazado en en el espacio central de la primera planta, entre las aulas de Primaria y las de desdoblamiento, “creando unha relación entre as diferentes estancias e conectándose co patio mediante unha gran fiestra protexida da incidencia do sol".

De igual forma, el nuevo CEIP tendrá un espacio específico para polo creativo, en el que el alumnado podrá trabajar las competencias STEM a través de proyectos de robótica o inteligencia artificial (IA), equipado con los materiales necesarios. Y en lo que atañe a la supresión de barreras, los itinerarios serán intuitivos y libres de obstáculos, bien iluminados con luz natural, sinaléctica precisa y superficies pododáctiles en espacios clave, como pueden ser las entradas o vestíbulo, y demás lugares de importancia para el tránsito.

Mejoras en 389 centros

A su vez, y tal como aportaba la delegada autonómica, Belén do Campo, este año la Xunta acometerá 281 actuaciones, entre pequeñas y medianas en verano y grandes obras, en centros educativos de la provincia Coruña, con una inversión total de más de 33,3 millones de euros.

Este programa incluye una serie de pequeñas y medianas obras que se desarrollan durante el presente verano para mejorar cubiertas, aseos, ventanas y ascensores. En concreto, en la provincia de A Coruña se llevan a cabo 222 actuaciones en 151 centros con una inversión de 4,3 millones de euros. En total, en Galicia son 535 mejoras en 389 centros por un importe total de 12,5 millones de euros, la cuantía más elevada de los últimos cinco años.

Paralelamente a estas pequeñas pero necesarias actuaciones estivales, la Administración autonómica está realizando 139 obras de gran envergadura en toda Galicia como ampliaciones, rehabilitaciones integrales y mejoras de eficiencia energética. Estas actuaciones, con una inversión de 71,3 millones de euros están planificadas para todo el año 2024, dado que su período de ejecución es de varios meses, pero reciben un especial espaldarazo durante la época estival aprovechando las vacaciones sin actividad lectiva.

Renovación y visita a Bergantiños

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, también se refirió al compromiso de la Xunta de renovar los colegios e institutos, con el fin de adaptarlos a las exigencias actuales, explicando que el Gobierno gallego “está modernizando os centros de ensino cun investimento sen precedentes, converténdoos en instalacións máis eficientes, sostibles e axustadas ás necesidades educativas”.

Así lo destacaba en una reciente visita a las infraestructuras educativas de Bergantiños, reuniéndose con sus alcaldes. Así, y en el caso del CEIP Milladoiro de Malpica, la delegada explicó que la próxima semana acabará la reforma de baños y vestuarios para obtener dos espacios diferenciados, incluyendo aseo adaptado y un pequeño local con ducha y espacio para camilla para el aseo de los alumnos más pequeños de la etapa de Infantil, por un importe de 46.585€. Y en el CEIP Alfredo Brañas, de A Laracha, se renovará un tramo del cierre de unos 120 metros de largo que se encuentra en malas condiciones, por 46.217 €. Está hecha la demolición, y esta semana se construirá parte del nuevo cierre en función del suministro de prefabricados.

