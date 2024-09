Ribeira acoge el espectáculo Ópera Break’s con una soprano, los mejores breakers y DJ Mil el jueves

Ribeira va a ser marco del espectáculo de cultura urbana Ópera Break’s, de la mano de la Rede de Dinamización Lingüística y el FalaRedes. Llegará el próximo jueves 5 (21.00 horas) a la Porta do Sol de la capital de O Barbanza.

“Ópera Break´s é un espectáculo que mestura ópera, breakdance, beatbox e dj nunha única función de gran calidade artística que brota da conexión da soprano Esperanza Mara e os artistas urbanos do colectivo Vella Escola”, apuntaban desde la organización. Va dirigido a un público juvenil, “pero tamén familiar, que gozará dun show onde a expresión musical e corporal romperá as barreiras do clásico e do urbano, fusionando estilos e dando orixe a un espectáculo multidisciplinar”.

Actuarán Vella Escola, con especialistas en breakdance que comparten espacio con la voz de una intérprete de bel canto: la soprano Esperanza Mara, directora artística de Emanarte; y Dj Mil, conocido pinchadiscos que colaboró con grupos y artistas galegos como García Mc, Woyza o Comando Katana.