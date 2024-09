Los carteros de Lalín vuelven a la calle para evitar la eliminación de cuatro plazas estructurales

Los carteros de Lalín, con el apoyo de la Confederación Intersindical Galega (CIG), convocaron este martes una nueva concentración en protesta por la “inacción de Correos ante a precaria situación laboral” en la que continúan. Así, los convocantes critican la supuesta intención de la empresa pública de suprimir cuatro plazas estructurales que llevan sin cobertura desde octubre de 2023.

“Neste punto, tras uns meses de verán nos que os carteiros ven aumentada aínda máis a súa carga de traballo pola falta de cobertura de vacacións e baixas, retómanse as protestas aproveitando a grande afluencia de xente á feira”, destacan desde la CIG. “Mostra tamén das eivas na xestión de Correos é a paralización do concurso de traslados, tras case un ano sen efectuarse, incumprindo así o estipulado no convenio, ao que se suma o continuado desleixamento da empresa por atender as solicitudes de conciliación”, terminan desde una confederación sindical que denuncia también la supresión de una plaza de refuerzo en el juzgado de Violencia de Género de Carballo.