O esforzo e dedicación detrás de cada baile cos que goza a xente da comarca nas verbenas

Agosto foi un mes de praia –sempre pendentes do tempo–, pero tamén de moita verbena. E caracterizouse por unhas festas que atesouran moitos recordos e historias ligadas a elas, ademais de ser os únicos momentos do ano onde se dan cita todos os veciños dunha mesma vila. Estas celebracións, nalgúns casos, poideron realizarse grazas á axuda e financiamento dos concellos, pero a maioría de veces non serían posibles sen a dedicación e o esforzo de cada un dos membros das comisións de festas. Estas entidades realizan durante todo o ano un gran traballo para que o resto da veciñanza poida gozar e pasalo ben nas súas festas populares.

A Área de Compostela non é allea a esta tradición tan arraigada na nosa terra e, porén, cada municipio conta coas súas comisións de festas correspondentes a cada parroquia ou lugar do entorno. Dende as asociacións das aldeas máis pequenas, ata as das localidades urbanas con maior poboación da comarca, todas traballan por un mesmo obxectivo: traer ás mellores orquestras de Galicia. Un propósito moi complicado de conseguir, pero que, con moito sacrificio, intentan acadar para poder desfrutar dos mellores días de troula do ano.

Unha das parroquias que sempre ten o compromiso de traer ás agrupacións máis prestixiosas da verbena galega é a de San Xoán de Calo, en Teo. “Temos a mentalidade de traer os mellores, é o que nos motiva a traballar durante todo o ano”, confesa Santiago Fraga, vocal da Asociación Veciñal San Xoán de Calo dende hai xa 6 anos. Pola súa parte, admite que se introduciu neste mundo da comisión de festas, en parte porque lle gusta moito a troula, pero tamén para non perder as festas da parroquia, pois algúns lugares da contorna foron pouco a pouco perdéndoas. Ademais, admite que o que máis lle satisface deste duro labor, no que “traballas todo o ano”, “é ver o campo da festa cheo de xente; as festas son para eles nos chegamos alí ás 2 da mañá”, conclúe.

Este ano Calo reuniu en catro días á Olympus e á París de Noia, entre outras agrupacións e actividades, e non é unha tarefa sinxela conseguir a algunhas das mellores orquestras. Santiago Fraga asegura que “as grandes, xa están contratadas para o ano que vén”, unha anticipación coa que tamén traballan nunha parroquia moito máis pequena, a de Ribasar, en Rois. No seu caso, sendo só catro persoas, este ano puideron traer a El Combo Dominicano ás festas do mes de xullo, unha contratación xa asinada dende o ano pasado, segundo confirma Ana Belén Espansín, membro da comisión de festas de Ribasar.

No caso de Espansín, teñen que poñer un pouco máis de esforzo e dedicación que unha entidade máis grande, pois a maior recadación que fan é pedindo polas aldeas, vendendo rifas, lotaría ou a publicidade, e “hai que dispoñer de tempo fóra dos horarios de traballo e invisten tamén cartos con toda a gasolina que gastas, a xente non sabe todo o traballo que hai detrás”, recoñece. Unha afirmación que confirma Fraga, da comisión de Calo, pero tamén Luis Antelo, da Asociación de Festas San Xosé do Milladoiro, en Ames. “Aprendín moitas cousas grazas a esta comisión, pero o traballo que se fai nunha comisión, se non é porque che gusta ver á xente desfrutar, non merece a pena”, admite pola súa parte Antelo.

Moitas horas e organización

Sacar unhas boas festas adiante só se consigue adicando moitas horas e, tamén, con moi boa organización. No caso de Calo, téñense que coordinar entre doce persoas e realizan moitas reunións ao longo de todo o ano. “Falamos sempre por Whatsapp e, no caso de que alguén non poida asistir ás xuntanzas por temas laborais, infórmaselle despois de todo”, declara Santiago Fraga. Unha dinámica semellante á que empregan tanto en Ribasar como en San Xosé de Milladoiro, na que todos os membros se manteñen en contacto practicamente todos os días. Así mesmo, ambas as tres entidades coinciden en que a maior parte dos ingresos cos que poden realizar as festas veñen dos negocios que están no patrocinio e os veciños que colaboran cando lles toca ir pedir polas casas. “Nós non pedimos nas portas da xente para nós, hai que colaborar todo o mundo”, sostén, entre risas, Fraga.

A pesar de que a comisión de Ribasar e a de Calo levan moito tempo constituídas, pasaron tempos difíciles. No caso da primeira, un dos mozos que formaba parte da asociación anteriormente deixouno despois de moitos anos, e non había ninguén disposto a ocupar o seu lugar. Ese foi un dos principais motivos da entrada de Ana Belén Espansín na entidade, pois “non quería quedar sin as festas da miña aldea”. Pola súa banda, en Calo non chegaron a ese extremo e, de feito, gran parte dos membros da comisión son xente bastante nova. Con todo, sempre andan a buscar iniciativas orixinais para conseguir fondos e, moitas delas, consíguense coa boa acción de empresas da localidade que colaboran con eles de xeito altruista. Na outra cara da moeda temos á Asociación do Milladoiro, con só un ano de creación. Decidiron xuntarse para volver a celebrar a súa festa de San Xosé despois de moito tempo, e notaron desde o primeiro momento a cooperación da veciñanza, apunta Luis Antelo.

Entre chamadas aos axentes das orquestras e publicidade, xornadas de pedir ás portas e xuntanzas co resto dos integrantes destas comisións, organízanse as tan queridas verbenas galegas, unha tradición que, esperemos, aínda teña percorrido por diante.