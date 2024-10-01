Concello de Noia

Para Santiago Freire “la actitud de Luis Alamancos es un caso de transfuguismo en grado máximo”

El alcalde de Noia, Santiago Freire (PP) califica de “transfuguismo en grado máximo” la actitud del que fue su fichaje estrella en los últimos comicios municipales, Luis Alamancos, quien votó en contra de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2024 y, una hora después, renunció a sus cargos de cuarto teniente de alcalde y responsable de Persoal, Policía Local, Seguridade Cidadá e Vial y solicitó su pase al grupo de los ediles no adscritos. Más información