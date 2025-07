La concesionaria desmiente a la oposición y garantiza la calidad del agua en Touro

Espina y Delfín, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en Touro, asegura que el agua de la traída tiene todas las garantías sanitarias y de calidad para el consumo, una realidad que acredita con análisis y que desmiente así las acusaciones vertidas desde la oposición municipal. El concejal no adscrito, Darío Rey, había denunciado que, durante la última ola de calor de finales de junio, el Concello "improvisó" una solución para los cortes de agua consistente en "coller unha cisterna dun particular, de uso non alimentario, para vertela directamente no depósito", una práctica también denunciada por el PP.

Esa afirmación de Rey, recogida por la web de El Correo Gallego, generó una gran alarma social en Touro, ya que el edil apuntaba incluso a «non beber auga porque pode haber problemas».

Ante esa situación, la concesionaria del servicio emitió un comunicado en el que explica cómo afronta el aumento de consumo de agua durante esta época en Touro. "Se realiza un transporte complementario de agua bruta desde la captación en el río Lañas mediante cisterna a la entrada de la planta potabilizadora para su tratamiento en ella", detalla Espina y Delfín. Un transporte que, igual que todo el ciclo del agua, "reúne todas la garantías y cumplimiento de la ley". En esta ocasión, se transportó agua "entre el 30/06/2025 y el 04/07/2025", detallan los técnicos.

"Toda el agua bruta recibida, incluida la de las cisternas, fue tratada igualmente en la ETAP de Touro mediante el proceso de filtración y desinfección", añade.

Fruto de eso, "el agua suministrada en la red pública a todos los usuarios cumple en todo momento con las condiciones y garantías sanitarias y de calidad exigibles para el consumo humano", que era lo que ponía en duda la oposición de Touro en sus críticas contra el Concello y que fue el principal motivo de alarma entre los vecinos.

Sin bacterias en el agua

Frente a ello, la empresa adjunta el resultado de los análisis realizados entre los pasados días 1 y 3 de julio, que arrojan valores cero de bacterias coliformes, E-coli, enterococo intestinal o clostridium perfringes, que son algunas de las más habituales en el agua. El resto de parámetros medidos también están dentro de la legalidad. «Todos los resultados de los parámetros y de las analíticas realizadas hasta la fecha dentro han sido satisfactorios, obteniendo un resultado de agua apta para el consumo», zanja.

Por último, la compañía del agua de Touro hace «un llamamiento a la responsabilidad» pidiendo que «no se difundan datos y hechos falsos, con el fin de no generar falsas alarmas sociales» como esta última.