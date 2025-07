Lume e diversión en Vimianzo nun animado Asalto ao Castelo

Milleiros de persoas participaron na noite deste sábado na tradicional representación da revolta irmandiña coa que cada ano se conmemora en Vimianzo o Asalto ao Castelo, no marco dunfa festa que vai xa pola edición número vinte e oito.

Momento no que un grupo protagoniza o Asalto ao Castelo cun ariete. / Cedida

Atrás quedan dúas animadas xornadas de troula con múltiples actividades. O concerto que o grupo The Rapants ofreceu ás dez da noite do sábado deu paso ao gran Asalto ao Castelo, no que participaron, pouco antes da medianoite, milleiros de persoas vestidas de época e portando antorchas e arietes.

A música continuou despois, xa na madrugada do domingo, con Heredeiros da Crus, Firkin e Mekánica Rolling Band. Este domingo houbo visitas teatralizadas con Os Quinquilláns e sesión vermú con Medio Quinhón.