Carreira solidaria e inclusiva para crear comunidade na Laracha

Á falta de dous días para o peche das inscricións, son xa máis de seiscentas as persoas apuntadas para a oitava edición da Carreira Popular do Apóstolo en Vilaño, no concello da Laracha, que reafirma o seu compromiso cun deporte inclusivo e accesible como ferramenta para crear comunidade.

As entidades Fundación Enki, Empujando Sonrisas e Mi Princesa Rett, todas co obxectivo de visibilizar e normalizar a diversidade funcional e potenciar a inclusión, xa confirmaron a súa participación no evento.

Grazas á colaboración coa Fundación Enki, as persoas que necesiten vehículos adaptados poderán solicitalo de forma gratuíta na súa páxina web.

Ao igual que nas anteriores edicións, todos os participantes levarán unha camiseta técnica conmemorativa do evento e gozarán dun amplo abanico de servizos que a organización pon á súa disposición. Haberá gardería para os máis pequenos atendida por monitores especializados, zona de recuperación con avituallamento líquido e froita, servizo de fisioterapia ofrecido por Diego Pérez, piscina con xeo para relaxación muscular, pinchos ao remate e, como novidade, unha masterclass gratuíta de Salsation.

As inscricións permanecerán abertas ata o 9 de xullo na web www.carreirasgalegas.com e tamén de forma presencial.