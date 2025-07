Cayetano Lledó trae a Vedra o seu espectáculo ‘Maxia de verán’

O Centro Sociocultural de Vedra encheuse de espectadores o venres 4 de xullo para desfrutar do espectáculo Maxia de Verán, de Cayetano Lledó. Nesta actuación, incluida no Programa Rede Cultural 2025 da Deputación da Coruña, o artista vigués combinou as súas dotes de ilusionismo con teatro, danza, hipnose e mentalismo para divertir e sorprender a todos os presentes.

Esta actividade, proposta polo Concello, organizouse co obxectivo de que toda a cativada apuntada nos programas de conciliación do verán lúdico municipal, o Acamparte da Anpa do CEIP Ortigueira e a Escola Ambiental de Amabul puidese gozar, xunto ao público xeral, dun espectáculo cheo de fantasía para culminar a primeira semana de xullo.