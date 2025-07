Cheo no terceiro e último curro da Rapa das Bestas en Sabucedo

O público ateigou as gradas no terceiro e último curro do ano en Sabucedo (A Estrada) nun novo encontro entre o home e os 300 cabalos baixados á aldea. Na cita estiveron tamén 200 profesionais da comunicación.

Pola esquerda, Gonzalo Louzao, Ovidio Rodeiro, Román Rodríguez e José López en Sabucedo / X. G.

Asemade, asistiron os conselleiros de Educación, Román Rodríguez, e Cultura e Lingua, José López Campos, quen cualificou a cita de «edición histórica» por ser a primera como Ben de Interese Cultural. Agradeceu a «todos os que colaboran para facer desta festa unha testificación da nosa riqueza cultural».

Rapa das bestas no curro de Sabucedo, na Estrada / X. G.

Participaron tamén representantes da Deputación de Pontevedra e dos concellos da Estrada, Lalín, Cuntis, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Vedra, Boqueixón, Tui e Gondomar, entre outros.