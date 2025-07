Experiencias turísticas unidas á gastronomía en Bergantiños

O Plan de Sostibilidade Turística en Destino Os fogóns do Anllóns, promovido pola Deputación da Coruña e os concellos da Laracha, Carballo, Coristanco, Ponteceso e Cabana, conta xa cunha plataforma dixital (https://fogonsdoanllons.com) enmarcada no proxecto Creación de produtos turísticos paquetizables vinculados coa gastronomía.

A iniciativa foi presentada polo vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, e ten como obxectivo a paquetización de produtos turísticos vinculados coa gastronomía, reunindo, nun só espazo, produtos e experiencias turísticas do territorio polo que conflúe o río Anllóns na comarca de Bergantiños, poñendo o foco na sostibilidade, a autenticidade e o desenvolvemento local, que se poden reservar durante todo o ano, e que inclúen rutas mariñeiras, estadías rurais ou visitas a produtores locais.

Regueira, que estivo acompañado por representantes dos concellos e do sector empresarial da comarca, destacou a importancia de que o turismo «xere negocio». «E iso pasa por crear produtos de calidade como este», dixo. Tamén puxo en valor a colaboración público-privada deste plan, «fundamental para continuar avanzando nun turismo de calidade e rendible».

O turismo, engadiu, «non é só unha foto bonita; o turismo é un negocio que se materializa ofrecendo un paquete, unha experiencia turística nun perfil onde a xente compra, como é este portal que hoxe presentamos. Esa é a rendibilidade económica para as empresas que estades apostando polo territorio e este proxecto, co que buscamos xerar emprego e oportunidades no territorio e acoller o mellor turismo posible, responsable e coa suficiente calidade para que sexa capaz de valorar o que estamos ofrecendo».

Mariscos, patacas e pan

Os fogóns do Anllóns, financiado co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) Next Generation EU, pon en valor a riqueza gastronómica do territorio a través de produtos cun forte arraigamento local, como, por exemplo, o berberecho do Anllóns, o percebe do Roncudo, o pan de Carballo ou as patacas de Coristanco.

A esta oferta súmanse tamén as paisaxes, o patrimonio etnográfico e a cultura mariñeira dos municipios que integran a zona, o que lle outorga ao destino unhas características singulares e diferenciadas dentro da oferta turística galega.

As experiencias foron deseñadas tras unha análise do territorio e un proceso de participación social con empresas locais, as cales achegaron o seu coñecemento e experiencias, adaptándose aos novos hábitos de consumo do visitante e contribuíndo a diversificar a oferta.