A familia Riobóo regresa ás Torres do Allo

Unha apaixonante viaxe por 500 anos de historia. Iso é o que propón a exposición Os Riobóo, a saga do Allo, que pode verse nas Torres do Allo (Zas) e que permite mergullarse na vida, poder e legado da familia que deu forma ao pazo máis antigo de Galicia.

Primeira foto do pazo das Torres do Allo, de finais do século XIX / Cedida

A través dos paneis informativos e dun valioso conxunto de fotografías familiares inéditas, o visitante pode descubrir os segredos, as alianzas matrimoniais e o devir dunha das estirpes máis senlleiras da fidalguía galega. O percorrido narra desde as orixes da familia no século XV e a construción da Torre Vella, ata a consolidación do seu poder coa fundación do morgado e o señorío xurisdicional.

Tamén se afonda no seu esplendor cultural durante a Ilustración, a súa lenta decadencia no século XIX coa fin do Antigo Réxime e, finalmente, a súa historia recente, que culmina coa venda do inmoble á Deputación da Coruña en 1998 e a súa posterior rehabilitación.

Foto familiar de comezos do século XX / Cedida

O acto inaugural estivo presidido polo alcalde de Zas, Manuel Muíño, e contou coa destacada presenza de varias xeracións da familia López-Riobóo, descendentes directos da liñaxe que habitou o pazo durante cinco séculos.

Rafael López-Riobóo Moreno, doante de gran parte do material fotográfico xunto co seu pai, Rafael López-Riobóo Latorre, guiou aos asistentes nun percorrido pola saga familiar. A través dos seus relatos, os presentes puideron poñer rostro e contexto á historia que narran os paneis da exposición.

O alcalde, Manuel Muíño, á esquerda, cos membros da familia López-Riobóo / Cedida

Amosou a súa emoción ao "percorrer estes muros explicando a historia da nosa familia. Foi unha experiencia inesquecible. Cada recuncho do pazo garda unha lembranza, e esta mostra permítenos compartilas por primeira vez, facendo que a historia dos nosos devanceiros volva latexar nestas paredes".

Ademais dos doantes, ao acto asistiron Asunción Moreno Alcalde, esposa de Rafael López-Riobóo Latorre; o seu outro fillo, Alejandro López-Riobóo Moreno; e Inés López-Riobóo Casado, que representa á xeración máis nova da liñaxe, simbolizando así a continuidade da saga.

O alcalde, á dereita, e membros da familia Riobóo no acto inaugural da exposición / Cedida

O alcalde, Manuel Muíño, salientou que foi "un día importante para Zas e para as Torres do Allo. Ter aquí a varias xeracións da familia Riobóo, compartindo a súa historia connosco, dálle unha valor especial a esta exposición. O seu relato en primeira persoa e a súa xenerosidade ao ceder estas imaxes permítennos ofrecer ao público unha visión única e moito máis humana do noso pazo máis antigo”.

A exposición, organizada polo Concello de Zas e a Deputación da Coruña, poderá visitarse durante os vindeiros meses.