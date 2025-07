O festival Ames Jazz mellora as cifras con preto de 370 persoas nas súas actividades

O Pazo da Peregrina de Bertamiráns foi escenario do Ames Jazz o pasado venres e sábado, que xuntou preto de 370 persoas nas diferentes actividades do festival.

Segundo o alcalde e concelleiro de Cultura de Ames, Blas García, o Concello «volveu converterse durante unha fin de semana na capital galega do jazz». Ademais, fixo fincapé no traballo que están desenvolvendo dende o goberno para «seguir espallando cultura en todas as súas vertentes» e facer que a nosa veciñanza «poida desfrutar de espectáculos diversos».

A cita arrancou a noite do venres, cando os amesáns presentes no Pazo da Peregrina puideron gozar da música do recoñecido guitarrista Álvaro Vieito, que presentou un novo proxecto en formato de trío. O protagonismo da xornada do sábado levárono a cantante Gloria Pavía e o baixista Rafa Morales, cunha sesión vermú no establecemento hostaleiro O Transistor. Pola tarde, houbo un faladoiro sobre a situación actual do jazz e da música galega.

Proxecto de Yago Vázquez

O encargado de pechar o festival foi o reputado pianista Yago Vázquez, que aproveitou a ocasión para presentar o seu novo proxecto musical, tamén en formato trío, ante o público amesán.