O BNG demanda rutas de bus máis curtas e rápidas cara Santiago dende Fisterra e Muxía

O BNG, a través do deputado Óscar Insua, solicita á Xunta que incorpore na rede de transporte público de autobuses dúas rutas diarias e directas que conecten Fisterra e Muxía con Santiago, cunha duración do traxecto non superior á hora e media. Asímesmo, pide actualizar as rutas e horarios na web bus.gal dos traxectos entre as localidades da Costa da Morte.

A formación nacionalista sinala que non hai moito que a Xunta reformou as rutas e horarios de autobuses, co fin de optimizalas e melloralas, «mais non foi o caso da Costa da Morte, que quedou relegada a ter un peor servizo. Cos novos cambios quedamos en peor situación que hai 20 anos na conexión con Santiago, e máis en concreto, dende Fisterra, Cee ou Muxía», subliñan.

Aseguran que para ir de Fisterra a Santiago, previo paso por Cee, hai que ir por Carnota, Muros e Noia, «chegando a durar a viaxe ata 3 horas». No caso da ruta que vai dende Cee por Dumbría, Pino do Val, A Pereira e Negreira, «2 horas e 18 minutos, máis só se pode coller ás 17.45 de luns a sábado». Na conexión entre Muxía e Santiago «o tempo estimado da viaxe vai dende 1 hora e 45 minutos da ruta máis directa, ata as 3 horas que dura o traxecto que parte de Muxía, pasa por Fisterra e se dirixe de volta a Compostela por Pino do Val e Negreira.