Ames presenta o plan contra incendios forestais para a tempada de alto risco

O alcalde de Ames, Blas García, presentou onte o plan municipal de actuacións contra os incendios forestais, nun acto que tivo lugar no salón de plenos da casa consistorial, situada na localidade de Bertamiráns, e no que estiveron presentes tamén os concelleiros de Xestión do Medio Natural, Atención ao Rural, Transparencia e Patrimonio, Javier Antelo, e de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, e a concelleira de Servizos Económicos, Deportes e Promoción da Saúde, Susana Señorís.

A finalidade deste plan contra incendios para a tempada de alto risco, é dicir, dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, é facilitar a organización dos distintos medios persoais e materiais cos que conta o Concello para actuar dun xeito rápido e eficaz fronte a posibles incendios forestais que poidan orixinarse en Ames.

Na presentación, Blas García fixo referencia ao baixo número de lumes forestais rexistrado nos últimos anos. Non obstante, destacou que «é importante coñecer polo miúdo este plan municipal por se hai que poñer en marcha este dispositivo».

No mencionado plan detállanse as tarefas concretas que deben acometer os grupos de intervención no caso de que haxa un incendio forestal, así como as actuacións que se deben levar a cabo en función da categoría de lume sinalada no dispositivo.

Ademais, conta cun inventario de medios e contactos de persoal municipal, dos que tamén se mostra a súa dispoñibilidade.