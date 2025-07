Ames rexistra 1.501 doazóns de sangue en total no 2024

A directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López García; o alcalde de Ames, Blas García; e a concelleira de Promoción da Saúde, Susana Señorís, visitaron hoxe a unidade móbil estacionada en Bertamiráns para promover a campaña estival de doazón “Non esquezas doar antes de veranear”. No encontro, Marisa López eloxiou os datos rexistrados polo concello no pasado ano: "Ames actualmente conta cunha taxa de 46 doazóns por cada 1.000 habitantes, unha taxa que se atopa 6 puntos por enriba da media galega e que mellora en 3 puntos con respecto ás cifras do concello no ano 2023".

A iniciativa pretende sensibilizar á cidadanía galega da importancia de doar sangue nos meses de verán, co obxectivo de acadar as 27.000 doazóns que precisan os hospitais galegos para axudar a milleiros de doentes durante este período.

Con motivo de contribuir á causa, Blas García apelou á xenerosidade de tódolos cidadáns de Ames neste tipo de iniciativas, e animóunos a que continuasen doando durante hoxe e a próxima semana. "Hoxe temos a unidade móbil de doazón en Bertamiráns e o vindeiro luns no Milladoiro, para que se acheguen e doen, como fan habitualmente", dixo o alcalde.

Esta campaña estival de doazón desenvolverase en 220 concellos galegos, na época de maior dificultade para acadar as 400 doazóns de sangue diarias que precisan os hospitais, polo que dende o concello amesán subraian a importancia de desenvolver este tipo iniciativas "para sensibilizar e impulsar á participación da veciñanza".