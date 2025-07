A ampliación do polígono de Carballo rematará en 2028

O proxecto de ampliación do parque empresarial de Bértoa (Carballo) segue avanzando, pero haberá que agardar ata 2028 para que quede finalizada. Así o confirmou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante a súa visita ao polígono, onde anunciou que a Xunta aprobará á volta do verán o plan de ordenación para ampliar nun 51% a superficie actual, ata acadar os 1,8 millóns de metros cadrados.

A conselleira, que estivo acompañada polo alcalde, Evencio Ferrero, e pola delegada da Xunta, Belén do Campo, reuniuse cos representantes dos empresarios e explicou que o Goberno galego investirá máis de 32 millóns de euros na ampliación, que suporá incrementar a superficie en preto de 630.000 m² de solo empresarial.

«Esta é unha comarca moi industrial, con moitísimo desenvolvemento económico e, polo tanto, para a Xunta é prioritario continuar coa tramitación para finalizar a ampliación do polígono de Bértoa», dixo.

Ao respecto, informou que se está a traballar, en paralelo, en todas as contratacións necesarias para a reparcelación e as obras de urbanización, «tratando de axilizar ao máximo posible, como estamos facendo en todas as zonas nas que consideramos que, pola demanda que existe, se precisa de solo industrial de xeito rápido», explicou.

Cómpre lembrar que actualmente o solo está esgotado no parque empresarial carballés.

Axudas para seguridade

Lorenzana tamén explicou que a Xunta de Galicia ten aberta ata o 21 de xullo unha liña de apoios (de nova creación) dotada cun millón de euros para incrementar a seguridade e a competitividade dos parques empresariais. Están destinadas exclusivamente a implantar solucións que minimicen os riscos nos polígonos e mellorar os servizos que ofrecen as empresas.

Estas axudas, de ata 120.000 €, permitirán modernizar os equipos e os sistemas de seguridade e facilitarán a obtención de certificacións, selos ou marcas de calidade necesarias.