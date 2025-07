Tres administracións alíanse pola mellora integral da avenida do Parque, en Silleda

O Consello da Xunta de Galicia autorizou a sinatura dun acordo de colaboración entre a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas e o Concello de Silleda para o financiamento do proxecto de mellora da mobilidade peonil na avenida do Parque, que suporá un investimento de preto de 750.000 euros.

Este proxecto ten como obxectivo apoiar o Concello de Silleda na busca dunha transformación integral da contorna, coa modernización das infraestruturas, a creación de novos espazos públicos accesibles e a mellora da eficiencia dos servizos urbanos.

A proposta de actuación permitirá revitalizar e mellorar a mobilidade entre espazos clave do municipio, xa que a avenida do Parque é un punto que conecta zonas regularmente transitadas, como a área comercial e hostaleira do centro urbano, así como diversas zonas residenciais e de equipamentos públicos fundamentais, incluído o parque central, a igrexa parroquial e diferentes instalacións culturais.

Esta transformación dunha das principais arterias do núcleo urbano silledense contará cunha contribución por parte do Goberno galego do 14% do orzamento total dos traballos. Concretamente, a aportación da Consellería será de preto de 105.000 euros.

Pola súa banda, a administración municipal achegará o 6% e a Deputación Provincial de Pontevedra o 80% restante do investimento total previsto.

A mencionada iniciativa forma parte das políticas municipais de transformación urbana sostible e accesible, aliñándose co Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) de Silleda, co Plan de Acción para a Axenda 2030 e co programa Cinto Verde, unha estratexia municipal que busca conectar todo o núcleo urbano a través de rúas máis humanizadas, accesibles e sostibles.