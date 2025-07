A Carballeira de Zas visibiliza e apoia a investigación do Síndrome de Rett

A Festa da Carballeira de Zas volve reafirmar o seu compromiso solidario. Este ano destinará 1€ de cada entrada vendida online á Asociación Nacional para a Investigación do Síndrome Rett (Mi Princesa Rett).

Esta asociación sen ánimo de lucro leva máis de cinco anos traballando para dar visibilidade ao Síndrome de Rett, unha enfermidade neurolóxica rara que afecta principalmente a nenas, e para financiar a investigación científica no único centro de referencia en España: o Hospital San Juan de Dios de Barcelona.

Mi Princesa Rett destaca pola súa creatividade e sensibilidade nas campañas, que conseguiron mobilizar a solidariedade de milleiros de persoas en todo o Estado. Grazas a ese apoio, a asociación non só impulsa dous proxectos de investigación en exclusiva, senón que tamén financia terapias fundamentais para mellorar a calidade de vida das súas pequenas loitadoras: terapia con golfiños, hipoterapia ou fisioterapia neurolóxica, entre outras.

Con este xesto, "dende a Carballeira queremos dar visibilidade ao inmenso labor da asociación, contribuíndo á súa causa e sumando á súa misión: unir ás familias afectadas, ofrecerlles apoio real e loitar por unha vida mellor para todas as nenas con Síndrome de Rett", subliñan dende a organización.

A organización colabora coa Asociación Nacional para a Investigación do Síndrome Rett / Cedida

"Sentímonos honrados de poder contribuír a unha causa tan importante. Na Carballeira, a música e a solidariedade van da man, e agardamos que esta iniciativa inspire aos visitantes a apoiar causas sociais como esta", engaden.

Venda de entradas

As persoas que desexen sumarse á causa poden mercar a entrada de maneira anticipada. A venda online xa está aberta, e os máis rápidos conseguiron un prezo mellor grazas á oferta especial de lanzamento, abonos para os dous días a un prezo de 15 € máis gastos de xestión.

Pódense atopar na páxina oficial da festa, no enlace https://events.ticketrona.com/es/entradas-40a-festa-da-carballeira-de-zas-fka2?s=link#/stus673VtsP e tamén nas redes sociais da Carballeira: Facebook , Instagram e X .

O prezo do abono de día individual é de 10 € e para os dous días 18 €, máis gastos de xestión. A venda online de entradas estará aberta ata o día 8 de agosto as 21.00 horas. A partir dese momento as entradas poderanse comprar en taquilla, onde os prezos serán de 15 € entrada para un só día, ou 25 € o abono para os dous días.