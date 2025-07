Cee convida a descubrir o mecenas Fernando Blanco

Volven as visitas guiadas ao Museo Fernando Blanco, o xardín botánico e dependencias do Instituto Fernando Blanco de Cee.

Baixo o título Fernando Blanco de Lema. O home que foi quen de ollar mais aló, os participantes poderán gozar dunha viaxe no tempo que abarca dende 1796 (nacemento do mecenas ceense) ata a actualidade. Ademais de percorrer o museo, visitarán o xardín botánico do centenario instituto ceense e dependencias interiores do centro como a capela, sala de profesores, despachos, laboratorios, biblioteca e a torre do reloxo.

Cartel promocional das visitas guiadas / Cedida

O programa de visitas desenvolverase os días 18 de xullo e 1, 8, 22 e 29 de agosto. Comezarán ás 10.30 horas e hai que inscribirse previamente no museo, chamando ao 981 747 221 ou enviando un correo a fundacioncee@hotmail.com.

Cada visita terá unha duración de dúas horas e faranse en grupos de entre 10 e 25 persoas.