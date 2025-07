Demandan medidas urxentes para restablecer o réxime hidrolóxico na lagoa de Traba de Laxe

O BNG insta á Xunta de Galicia a adoptar "con urxencia" as medidas necesarias para restablecer o réxime hidrolóxico natural do conxunto lagoa-dunas de Traba (Laxe), declarado Espazo Natural Protexido e inscrito na Rede Natura 2000 como ZEPA e LIC.

Os nacionalistas consideran necesario acometer a limpeza das ribeiras dos ríos Traba e Vao e do regato de desaugadoiro da lagoa "co obxectivo de recuperar e conservar a lagoa e posibilitar, ao tempo, as actividades socioeconómicas e patrimoniais da veciñanza de Traba de Laxe nas fincas circundantes".

O deputado do BNG, Daniel Varela, asegura que a falta de limpeza dos referidos ríos "provoca unha serie de problemas a todo o entorno deste ecosistema". O primeiro, engade, é que a lagoa "perde en biodiversidade ao non manter o réxime hidrolóxico natural debido á colonización vexetal descontrolada que estanca a auga do río e regatos do sistema lacunar".

Ademais, subliña Varela, o segundo, "e non menos grave", é que as fincas colindantes á lagoa "pasan a meirande parte do ano asolagadas, constituíndo un grande problema para o cultivo e o mantemento das mesmas, e un perigo para a veciñanza á hora de utilizar maquinaria agrícola permitida nas súas propiedades".