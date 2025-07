O Concello de Boqueixón ofrece un local para abrir unha nova Casa do Maior

O Concello de Boqueixón consentirá a ocupación dun local na Casa da Cultura de Camporrapado para acoller unha nova Casa do Maior. Isto acontece despois de que a Consellería de Política e Igualdade publicase unha nova orde de axudas para a posta en marcha de casas do maior para os anos 2025 e 2026 no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 23 de xuño, cuxo prazo para solicitalas pecha o 24 de xullo.

Esta casa do maior estará a disposición dunha persoa empadroada no Concello de Boqueixón de maneira temporal, a cal será designada na Resolución que dite a Consellería de Política Social sobre a convocatoria de axudas, á que a Xunta destinará algo máis de 1 millón de euros.

O alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, sinalou que o feito de abrir unha Casa do Maior en Camporrapado sería “unha vía axeitada para dar un servizo necesario, demandado pola veciñanza, sen custe e que permitirá incrementar a oferta xa dispoñible no municipio", xa que conta con dúas instalacións deste tipo: a Casa do Maior Lodeiro, ubicada na parroquia de Loureda e impulsada pola emprendedora Marta Renda Guillán a principios de 2021; e a Casa do Maior de Carabán, promovida por Beatriz Mella Pazos a principios de 2024.

Estos dous locais contan con 5 plazas, as mesmas das que disporá o que se impulsará próximamente. Poden acceder aos seus servizos persoas maiores de 60 anos, das que as recoñecidas con graos I ou II de Dependencia contarán con preferencia. Por outro lado, tanto o servizo como o desprazamento dos maiores é financiado pola Consellería de Política Social. O xantar conta cun prezo de 5 euros e o horario de atención é de 8 horas polo día de luns a venres. Os que desexen solicitar praza na nova casa do maior deben contactar cos Servizos Sociais de Boqueixón (981 513 106).