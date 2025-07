Costa da Morte pon a punto as infraestruturas turísticas

Sete concellos da Costa da Morte recibiron outras tantas axudas da Xunta de Galicia por un valor total de preto de 200.000 euros para mellorar infraestruturas turísticas. Os beneficiarios son os municipios de Corcubión, Cee, Cabana de Bergantiños, Muxía, Dumbría, Coristanco e Laxe.

Así o confirmou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante a súa visita a Laxe, onde o Concello está rehabilitando os miradorios de Santa Rosa, da Insua e A Lagoa cunha axuda de preto de 30.000 euros.

Acompañada polo alcalde Francisco Charlín, e a concelleira de Turismo, Raquel Lema, subliñou que estas achegas, dirixidas a concellos de menos de 10.000 habitantes, buscan "o impulso e consolidación turística do rural galego ao tempo que se promove a diversificación turística polo territorio".

Neste senso, Do Campo destacou o potencial do turismo rural para estimular o crecemento da economía local. “Cremos firmemente que grazas ao turismo rural axudamos a estas zonas a loitar contra a despoboación, a xerar riqueza e, por suposto, a manter as tradicións e a cultura”.

Esta orde de axudas contou cun orzamento de 2 millóns de euros e o importe máximo da subvención é do 100 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 30.000 euros.

En concreto, sufráganse actuacións de embelecemento dos accesos aos recursos turísticos que poden incluír a recuperación e tratamento paisaxístico da contorna dos recursos, iluminación ornamental, tamén a recuperación e creación de miradoiros paisaxísticos, rutas de sendeirismo e outros elementos de interese turístico e adecuacións de espazos destinados ao estacionamento de vehículos dos visitantes.

Mirador de Santa Rosa, na vila mariñeira de Laxe / X. G.

As axudas tamén inclúen o embelecemento dos recursos turísticos e dos bens declarados de interese cultural como o arranxo de vías, ocultamento de colectores de residuos que se atopen no propio recurso turístico ou BIC, así como a eliminación de cableado aéreo e antenas de comunicacións.

Ademais, tamén son subvencionables as actuacións de posta en valor turístico dos recursos como a rehabilitación ou restauración para a súa dedicación a usos turísticos distintos do aloxamento de persoas, e a recuperación de elementos de interese etnográfico ou da arquitectura tradicional. Tamén se apoia a sinalización turística tanto na primeira instalación como a substitución en camiños, estradas e en núcleos urbanos.

Accesibilidade turística

Do mesmo xeito, estas axudas sufragan intervencións de mellora da accesibilidade como a eliminación de barreiras arquitectónicas no acceso aos bens, recursos e rutas turísticas ou as destinadas a facilitar o acceso das persoas con algún tipo de discapacidade sensorial á información turística dos recursos.