Los cuarteles de la Guardia Civil de Costa da Morte incorporan 24 agentes en prácticas

Cincuenta y cinco nuevos agentes en prácticas de la Guardia Civil se incorporaron este miércoles a distintos puestos de la provincia de A Coruña, en los que pasarán cerca de un año, tras completar su formación en la academia. La compañía de Carballo suma 13 efectivos, de los cuales 8 estarán adscritos al cuartel carballés, 3 al de Corcubión, 1 al de A Laracha y 1 al de Camariñas. Por su parte, a la compañía de Noia se incorporarán 11 agentes.

Todos ellos fueron recibidos en el cuartel de la Guardia Civil de Carballo en un acto al que asistieron la subdelegada del Gobierno, María Rivas; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Fernando Pedreira Lata; y el alcalde, Evencio Ferrero.

María Rivas destacó que esta nueva incorporación supone «un reforzo importante para o territorio e unha mostra do compromiso real do Goberno coa seguridade, a cohesión territorial e a defensa do medio rural».

Etapa fundamental

Animó además a los nuevos agentes a «vivir esta etapa con implicación e responsabilidade», señalando que inician una «etapa fundamental» no solo para completar su formación, sino también para «comezar a vivir de primeira man o que significa o servizo público en Galicia, unha terra con carácter e con alma».

Asimismo, la subdelegada del Gobierno puso en valor la diversidad del territorio al que se incorporan los nuevos agentes en formación. «Chegades a unha provincia que combina costa e interior, zonas urbanas e un contorno rural cheo de vida», dijo.

Señaló también que cada miembro del Cuerpo será parte activa de la respuesta a los desafíos actuales en materia de seguridad, desde la protección del medio natural y marítimo hasta la lucha contra la violencia de género y los delitos informáticos. «Cada actuación contará. Cada decisión terá un impacto. E cada xornada será unha oportunidade para medrar e contribuír ao ben común», afirmó.

Profesionales con vocación

María Rivas también reconoció el trabajo del personal veterano que acompañará a los alumnos y alumnas en esta etapa de prácticas. «Vides aprender de profesionais que levan anos servindo con entrega, vocación e responsabilidade», concluyó.