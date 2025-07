A Festa do Percebe do Roncudo servirá máis de 900 quilos en Corme

O percebe do Roncudo (Corme) é un dos máis afamados crustáceos galegos e destaca pola súa textura, sabor intenso e calidade. Medra nunhas rochas preto do faro Roncudo, que lle dá nome, un lugar de difícil acceso e cunhas condicións mariñas que contribúen á súa calidade.

Unhas rochas nas que os percebeiros de Corme (Ponteceso) só traballan no Nadal e unha semana antes da Festa do Percebe do Roncudo, que este ano se celebrará o día 19 de xullo. A cita, que acada a súa 33 edición, foi presentada este mércores no Centro Superior de Hostalería de Galicia, en Santiago, nun acto presidido pola conselleira do Mar, Marta Villaverde; o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato; o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; o patrón maior de Corme, Roberto Vidal; e membros da Asociación pola Promoción do Percebe do Roncudo.

A titular de Mar subliñou que o percebe «é un dos produtos máis recoñecidos dentro e fóra de Galicia polo seu extraordinario sabor e calidade». Sinalou ademais que a de Corme foi a primeira festa dedicada ao percebe e que «serve tamén como homenaxe e recoñecemento aos profesionais». Lembrou que o ano pasado as lonxas galegas comercializaron máis de 230 toneladas de percebes, que acadaron un valor de case 9 millóns de euros.

Pola súa banda, Xosé Merelles salientou que «a gastronomía é un dos principais motivos polos que os turistas deciden visitar Galicia». A bo seguro que o día 19 serán milleiros as persoas que se acheguen a Corme para degustar os 900 quilos dos mellores percebes do Roncudo que porán na mesa os 32 percebeiros locais.

O patrón maior, Roberto Vidal, servindo percebes de Corme no acto de presentación / X. G.

O patrón maior e percebeiro de Corme, Roberto Vidal, sinalou que os actos comezarán ás 12.00 horas cunha misa solemne na honra de todos os que perderon a vida no mar e, ao remate, comezará a cocción dos percebes e a venda de tíckets. Ás 13.30 horas, as integrantes do equipo feminino de fútbol de Corme, que vén de proclamarse campión da Liga da Costa, leran o pregón.

Da presentación dos distintos actos encargarase a actriz e presentadora Estibaliz Veiga. Os pasarrúas correrán a cargo do grupo O Tren da Unha, e para os máis pequenos haberá inchables e unha gardería infantil. Pola tarde chegará unha das novidades desta edición: o Festival Oro Negro, que xuntará numerosos Djs e as discotecas móbiles As Gramolas, "as máis grandes de España", afirma o patrón maior.

A organización da festa corre a cargo da Asociación pola Promoción do Percebe do Roncudo, á que se sumaron este ano Luis Castro, en representación do Coro de Corme; Antón Vidal, da Asociación de Veciños; Alfredo Varela, expatrón maior e organizador da cita anos atrás; e Juan Gómez, do Club de Xubilados. "Contamos ademais co apoio do Concello de Ponteceso, Turismo de Galicia e a Consellería do Mar", subliñou Roberto Vidal.