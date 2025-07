A mellora do centro de saúde de Padrón custará 258.500 euros

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, en resposta ás demandas do alcalde de Padrón, Anxo Arca, para corrixir as carencias do centro de saúde local, de titularidade municipal, asegura que os técnicos do Sergas constataron que o inmoble «adoece da falta dun mantemento axeitado por parte da administración local».

Ante esta situación, consideran que é prioritario acometer obras para eliminar as filtracións do patio exterior, impermeabilizar a cuberta, renovar o pavimento interior e pintar a escaleira. Uns traballos valorados en preto de 258.500 euros.

Sanidade propón ao Concello que cofinancie o 50% e o conselleiro pídelle que confirme se dispón do orzamento necesario para, nese caso, iniciar a tramitación dun convenio para impulsar as obras, que deberá licitar e executar a administración local.