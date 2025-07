Peter Punk leva este venres o seu novo espectáculo á área recreativa de Ribadiso, en Arzúa

A área recreativa de Ribadiso (Arzúa) volverá ser este venres 11 escenario da segunda edición dos Seráns en Ribadiso, a programación do Concello «para recuperar este espazo e ofrecelo á veciñanza como lugar de encontro, lecer e convivencia», segundo o alcalde, Xoán Xesús Carril.

O protagonista será o recoñecido pallaso Peter Punk, que presentará un novo espectáculo unipersoal pensado para todos os públicos, especialmente para as crianzas. A función, que comezará ás 18.00 horas e será de balde, combina o humor irreverente que caracteriza ao artista cunha posta en escena chea de equilibrios, xestos arriscados e momentos de reflexión. Entre as escenas máis destacadas inclúense unha catedral de nove paraugas, o salto ao baleiro dun voluntario a cegas e o chamado circuíto da morte.

Un final evocador sorprenderá as máis pequenas e pequenos e fará pensar ao público adulto.

Peter Punk leva máis dunha década enriba dos escenarios e, segundo destacan desde o Concello, “é unha referencia no mundo do circo en Galicia”. O alcalde sinala que “tras o éxito de Leti da Taberna, esta vez traemos un espectáculo pensado especialmente para as e os máis pequenos da casa, que lles valerá para reflexionar e rir a partes iguais”.

Carril engade que “con esta segunda edición dos Seráns en Ribadiso, queremos consolidar unha proposta que reivindica Ribadiso como un espazo vivo, público e de encontro para a veciñanza. Un ano máis, apostamos por recuperar este lugar simbólico para o pobo, fronte á desidia e ao abandono que sufriu durante anos”.

Desde o Goberno local animan á veciñanza a achegarse. “Queremos que Ribadiso volva ser un lugar para xuntarnos, pasar un bo rato e sentir que é noso. Os Seráns en Ribadiso son para iso: para compartir tempo de lecer, rir e facer pobo”, conclúen.