O Concello de Arzúa finaliza a remodelación do Parque da Feira, que pasa a chamarse Parque Ana Kiro

A concellería Urbana do Concello de Arzúa rematou as obras de renovación integral do icónico Parque da Feira, situado no centro da vila. Un espazo de encontro frecuentado por veciños, peregrinos e turistas que, a partir desta remodelación, pasará a chamarase Parque Ana Kiro, para rendir tributo á emblemática cantante arzúa.

O traballo foi dotado cunha inversión de 167.434 euros da que o goberno municipal achegou un 80% do total, mentres que o 20% restante foi asumido pola Deputación da Coruña. Esta intervención responde ao compromiso do Concello de Arzúa por, segundo afirman, "revitalizar espazos públicos de gran uso e valor simbólico, creando contornas acolledoras, accesibles e integradoras para todas as xeracións".

Con esta remodelación, o Parque Ana Kiro pasa a contar con escaleiras renovadas, pavimento novo, zonas verdes ampliadas e un mobiliario urbano moderno. Todo isto para garantizar un bo espazo de encontro e descanso para os que o visiten.

A concelleira de Turismo, Comercio e Obras no casco urbano, Begoña Balado, destacou que con esta actuación "refórzase un espazo central moi utilizado polos nosos veciños e veciñas e tamén polos milleiros de peregrinos que nos visitan cada ano", e explicou tamén que este novo parque rende unha "homenaxe merecida a Ana Kiro, unha muller que levou o nome de Arzúa con orgullo por todo o mundo”.

Dende o goberno local, sinalan que este proxecto "non só representa unha importante mellora do espazo público, senón tamén un recoñecemento á memoria colectiva e á identidade local".