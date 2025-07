Camelle rememora o 'City of Agra' no 128 aniversario do seu afundimento

O Concello de Camariñas acollerá esta fin de semana, do 11 ao 13 de xullo, a sexta edición do evento City of Agra, 128 anos na memoria, o maior programa cultural dedicado a un naufraxio en Galicia, que se desenvolverá en Camelle e Arou polos 128 anos da catástrofe do buque inglés.

A Asociación Naufraxios Galegos e o Concello de Camariñas, en colaboración con Mar Devalado, a Asociación Cultural A Folia da Faneca e a Confraría de Pescadores de Camelle, organizan as actividades, que se complementarán cunha exposición, feira mariñeira e concurso de tapas nos bares.

O 'City of Agra' afundiu no ano 1897 fronte ás costas de Arou, en Camariñas / Cedida

A programación arrincará o venres, 11 de xullo, coa inauguración da Feira Mariñeira no paseo marítimo de Camelle, que nesta edición contará con 26 postos de artesanía e gastronomía, principalmente. Ás 19.00 horas terá lugar a visita guiada á grande Sala dos Naufraxios e da Historia Marítima de Camelle, situada no segundo andar do Museo de Man.

Ás 21.00 horas, no palco situado na praza ao carón do Museo de Man, presentarase o evento e entregaranse os premios do VI Concurso de Escafandros Virtuais (celebrado o pasado Nadal) coa colaboración da asociación ambiental Mar de Fábula. Previamente, renderanlle unha sentida homenaxe a tres mergulladores camelláns: os irmáns Manolo, Paco e Modesto de Bajeras que adicaron toda a súa vida a traballar baixo a tona do mar ao ferro, ao marisqueo e, sobre todo a rescatar a moitos afogados.

Os grupos de teatro A Folja da Faneca e Os Contos non Enchen representarán a obra de teatro Palilladas, a partir das 21.30 horas, e unha hora despois no escenario Principal, rematará a xornada inaugural co concerto do grupo D'Bronteroc, formado pola parexa local Modesto e Alba.

Sábado 12

O sábado continuará a Feira Mariñeira e ás 10.30 horas comezará no miradoiro de Lobeiras o Roteiro animado dos náufragos do Agra, que rematará no Campo do Santo, en Camelle. Terá 14 paradas e 7 delas teatralizadas, recreándose episodios históricos acontecidos neste litoral. Para esta edición hai tres novas descubertas.

Ás 14.10 horas, no escenario Principal, terá lugar o concerto de Adhara & Ritmann. A tarde principiará cun obradoiro da asociación Mar de Fábula, para elaborar creacións con crebas e refugallos recolleitos da ribeira, a partir das 17.00 horas. Ás 20.00 horas celebrarase unha Foliada con Vaiche boa, Abrindo Rejo, Todo en Banda, Os Enxebres de Cabana, Mar Devalado, Jolpe de Mar e Escola de Baile de Camelle.

Ás 22.45 horas, dará comezo o acto máis simbólico, emotivo e agardado: a Arribada dos náufragos ao porto de Camelle, tras ser salvados e auxiliados polos mariñeiros camelláns. A campá orixinal do City of Agra que, un día estivo a bordo deste buque, e que de seguro tocouse no derradeiro intento de avisar aos seus tripulantes para que abandoasen o barco, voltará a soar exactamente ás 22.45 horas, e inmediatamente despois, tres grupos de veciños percorrerán Camelle por tres rúas diferentes, converxendo na rampla do porto, dende onde embarcarán as jamelas para o rescate dos náufragos.

Un acto que ambientará o grupo de música de cámara Kreze. Coa chegada a porto dos superviventes, a súa acollida, atencións e coidados ofrecidos pola veciñanza de Camelle, darase por rematado o acto cunha sesión de fogos de artificio.

Deseguido dará comezo unha actuación de monólogos no palco do Teatro, a cargo dos cinco magníficos de Camelle: Demi Marcote, Luís do Prixelo, Lolo Castro, Ismael Cernadas e Alberto de Jillermina.

Domingo 13

A celebración rematará o domingo. Ás 12.30 sairá o pasarrúas de despedida aos náufragos coa recreación do acto de entrega de medallas do Goberno Británico aos tres patróns das embarcacións de Camelle que salvaron aos seus compatriotas náufragos.

Sobre as 13.15 horas o grupo reanudará a súa marcha para facer unha segunda parada no monumento adicado ás empresas de Salvamento deste porto e aos náufragos da Costa da Morte, que serán homenaxeados polos nenos e nenas de Camelle, cunha ofrenda floral. Finalmente, os náufragos embarcarán a bordo do vapor Pepe, rumbo ao porto da Coruña despedíndose da veciñanza de Camelle que tan ben os acolleu.