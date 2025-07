La “Operación Centinela” se encargará de prevenir incendios en los montes barbanzanos

De acuerdo con fuentes del Concello de Ribeira, el teniente de alcalde, Vicente Mariño, recibió hoy al comandante Carlos Ramonell de la Infantería de la Marina, el teniente Ricardo Villena y el brigada, Gonzalo Pita.

En el encuentro, el comandante informó que están llevando a cabo un reconocimiento previo para poner en marcha "A Operación Centinela Galego", una iniciativa se lleva desarrollando desde el año 2007 para ejercer control sobre los incendios forestales y apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los diferentes municipos de la comarca de Barbanza.

En la operación participan patrullas terrestres encuadradas dentro de la fuerza que comanda la Brigada “Galicia” VII de Figueirido (Pontevedra), las cuales se prevé que cuidarán los montes barbanzanos hasta finales del mes de septiembre. Las intervenciones de estos profesionales tendrán como principal objetivo evitar os incendios forestales mediante patrullas de disuasión, presencia y observación en el marco del protocolo de colaboración conjunta del Ministerio de Defensa y la Xunta Galicia por los incendios acontecidos en el 2006.

En la Brigada Galicia VII controlan un centro de estadística junto con agentes forestales de la Xunta para el registro de un histórico anual. Por su parte, el Comandante de Infantería explicó que “estadísticamente nos últimos anos, derivado pola climatoloxía houbo un descenso de incendios pero iso non quere dicir que no presente ano vaiamos a atopar os mesmos rexistros, na nosa Brigada estamos preparados como si fóramos a abordar as peores condicións”.

El teniente de alcalde de Ribeira agradeció el trabajo del ejército en esta operación “pola súa labor disuasoria e de vixilancia para que os nosos montes conserven a súa biomasa”.