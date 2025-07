O Museo Valle-Inclán ofrecerá mañá dúas visitas comentadas para dar a coñecer a importancia do autor

O Museo Valle-Inclán ofrecerá no día de mañá dúas visitas comentadas á instalación municipal. Estas actividades forman parte da programación cultural desta semana do concello de A Pobra do Caramiñal, que aposta por desenvolver estos encontros para que os pobrenses e outros visitantes poidan coñecer máis en profundidade a importancia da figura do emblemático autor da xeración do 98.

O Museo Valle-Inclán dende o exterior. / Cedida

Ademais, nestas visitas tamén se abordarán aspectos sobre a historia, a arte e o significado da decoración renacentista da Torre dos Valle Bermúdez, construida no século XVI e declarada Monumento Nacional de Carácter Histórico-Artístico e Ben de Interese Cultural de España e de Galicia.

O encargado de guiar aos visitantes será o director e técnico conservador do Museo, Antonio González Millán, quen lles explicará a riqueza arquitectónica e estética da Torre de Bermúdez, así como a súa relación con Valle-Inclán. Ademais, nas propostas tamén farase un percorrido pola colección dos fondos manuscritos, libros de época, pezas das belas artes, vestiario teatral, mobiliario e obxectos do escritor que se atopan no museo.

Horario de mañá e tarde

O primeiro pase está fixado para as 11.00 horas da mañá, e o segundo será ás 17.30 da tarde. As actividades son completamente gratuitas, pero requírese de inscrición previa para poder participar nelas.